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20 вересня 2019, пʼятниця, 13:28 16 Карта
Суспільство 2019-09-20T14:00:02+03:00
Українські Новини
Мінусова температура і дощі: на українців чекає холодна субота

Мінусова температура і дощі: на українців чекає холодна субота

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час, як українців попереджають про погіршення погодних умов, 21 вересня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +12...+17 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -3...+2 градуси, вдень +2...+7 градусів. У Моршині без істотних опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +15...+17 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, удень +11...+16 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, удень +11...+16 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів, в Одеській області до +20 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті місцями невеликий дощ. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

20 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +17...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Скріншот:Скріншот: "Укргідрометцентр"

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня і початок наступного. Також ДСНС оголосила найвищий рівень небезпеки через заморозки.

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