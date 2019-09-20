Мінусова температура і дощі: на українців чекає холодна субота

У той час, як українців попереджають про погіршення погодних умов

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +12...+17 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -3...+2 градуси, вдень +2...+7 градусів. У Моршині без істотних опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +15...+17 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, удень +11...+16 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, удень +11...+16 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів, в Одеській області до +20 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті місцями невеликий дощ. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

20 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +17...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Скріншот: "Укргідрометцентр"

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня і початок наступного. Також ДСНС оголосила найвищий рівень небезпеки через заморозки.