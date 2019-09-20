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20 вересня 2019, пʼятниця, 13:03 15
Економіка 2019-09-20T14:00:03+03:00
Українські Новини
Нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні

Нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні

Електроенергія. Фото:
Електроенергія. Фото: "Бізнес Цензор"

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить в групу "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку в той час, як з 1 липня запущений новий ринок електричної енергії.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам енергетичні продукти на найкращих умовах. Зокрема ми диверсифікуємо закупівлі електроенергії, почали її імпорт за довгостроковим контрактом з "Біленерго", – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

Згідно з повідомленням, перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

При цьому в липні-серпні 2019 року, за два місяці функціонування нового ринку електроенергії, Україна імпортувала 586 млн кВт-год електроенергії.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії.

Тим часом у НКРЭКУ заявили, що ціну на електроенергію для населення необхідно підвищити в майбутньому.

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