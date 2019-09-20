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20 вересня 2019, пʼятниця, 12:16 7
Події 2019-09-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
Півсотні дітей отруїлися в шкільній їдальні Одеси

Півсотні дітей отруїлися в шкільній їдальні Одеси

Лікарня. Фото:pixabay
Лікарня. Фото:pixabay

В одеську лікарню звернулось 53 учня місцевої школи з підозрою на харчове отруєння, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) на своєму сайті.

19 вересня в ДСНС надійшла інформація, що впродовж п'яти днів, в період з 15 по 19 вересня, в міську інфекційну лікарню з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулося 53 учнів середньої школи №11 в місті Одеса, які їли продукти в шкільній їдальні.

Станом на 20 вересня 5 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні. Також зараз проводиться повний комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, 13 вересня, учнів та працівників однієї зі шкіл Козятина (Вінницька область) госпіталізували в районну лікарню з харчовим отруєнням через отруєння в шкільній їдальні. Також допаждый третій дитячий табір порушує санітарні норми.

Раніше в Одеській області сталося отруєння шаурмою, після якого у 10 дітей і трьох десятків дорослих знайшли сальмонелу. У Києві 3 вересня 7 студентів отруїлися шаурмою з одного кіоску.

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