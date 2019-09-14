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14 сентября 2019, суббота, 23:59 18
Происшествия 2019-09-15T00:04:56+03:00
Українські Новини
Ученики и взрослые отравились в школьной столовой в Винницкой области

Ученики и взрослые отравились в школьной столовой в Винницкой области

Приготовление еды. Фото: pixabay
Приготовление еды. Фото: pixabay

В пятницу, 13 сентября, учеников и работников одной из школ Казатина (Винницкая область) госпитализировали в районную больницу с пищевым отравлением. Всего на больничных койках оказались 20 человек, из них 5 взрослых и 15 детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Винницкой области, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, предварительно установлено, что пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы.

Работу заведения, готовившего и доставлявшего еду в школу, приостановлено. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, из-за шаурмы 12 человек продолжают лечиться в больнице Одессы. Ранее у 10 детей и трех десятков взрослых нашли сальмонеллу после шаурмы под Одессой.

Кроме того, в Житомирской области на поминках произошло массовое отравление.

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