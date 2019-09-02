37 человек попали в больницу из-за шаурмы под Одессой

21 человек госпитализирован из-за отравления шаурмой в поселке Авангард Овидиопольского района (Одесская область) после того, как Супрун рассказала об отравлении, атеросклерозе и ботулизме из-за шаурмы

Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что все госпитализированные употребляли пищу в одной и той же торговой точке по продаже шаурмы.

Еще 5 человек лечатся амбулаторно.

Начато расследование по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Как сообщает "Думская" со ссылкой на сотрудницу Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидию Степанову, инцидент произошел накануне – в медучреждения начали массово поступать люди с симптомами отравлений и всего отравились 37 человек.

"Сначала 9 человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", - отметила она.

Выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в уличной точке на улице Торговой. Через какое-то время их состояние ухудшилось и им понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что попытка проверить общепит сначала не увенчалась успехом, так как работники закрыли точку, однако прибывшая на место полиция помогла проверяющим зайти на объект - в ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро. Ранее в Киеве из-за массовых отравлений закрыли несколько ларьков с шаурмой. До этого в Киеве не нашли ни одного законного киоска с шаурмой, а 18 человек отравились на Софиевской Борщаговке.