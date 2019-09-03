В Киеве 7 студентов отравились шаурмой из одного киоска

Киоск с шаурмой, в котором отравились 7 человек. Фото: Нацполиция

Киоск с шаурмой, в котором отравились 7 человек. Фото: Нацполиция

7 человек госпитализированы из-за отравления шаурмой в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

По состоянию на 22:00 2 сентября от врачей поступила информация о госпитализации семи человек.

По словам пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске.

Киоск с шаурмой, в котором отравились 7 человек. Фото: Нацполиция

В течение последнего часа со службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов.

Они объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.

Как сообщали Українськi Новини, 21 человек госпитализирован из-за отравления шаурмой в поселке Авангард Овидиопольского района (Одесская область).

Ранее в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.