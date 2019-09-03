В Киеве 7 студентов отравились шаурмой из одного киоска

7 человек госпитализированы из-за отравления шаурмой в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\nПо состоянию на 22:00 2 сентября от врачей поступила информация о госпитализации семи человек.\r\nПо словам пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске.\r\nКиоск с шаурмой, в котором отравились 7 человек. Фото: Нацполиция\r\nВ течение последнего часа со службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов.\r\nОни объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.\r\nПолицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой.\r\nНа место происшествия направили следственно-оперативную группу.\r\nПосле проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 человек госпитализирован из-за отравления шаурмой в поселке Авангард Овидиопольского района (Одесская область).\r\nРанее в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.