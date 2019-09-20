підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 вересня 2019, пʼятниця, 12:40 11
Політика 2019-09-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
Рада прийняла до розгляду проект держбюджету-2020

Рада прийняла до розгляду проект держбюджету-2020

Рада 9 скликання
Рада 9 скликання

Верховна Рада прийняла підготовлений і внесений Кабінетом Міністрів проект державного бюджету на 2020 рік до розгляду.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков після завершення подання Кабміном законопроекту про держбюджет-2020, передають Українські Новини.

В ході представлення законопроекту міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що документ буде доопрацьовуватися і не виключається, що макропоказники можуть бути змінені до моменту прийняття документа.

Відповідно до закону про регламент Ради, за результатами обговорення законопроекту про держбюджет на наступний рік Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу або основним напрямам бюджетної політики на наступний рік.

Якщо Рада після подання Кабміном проекту держбюджету на наступний рік не відхиляє його, він вважається прийнятим Радою до розгляду.

Доходи держбюджету на наступний рік визначаються на рівні 1 079,487 млрд гривень (доходи загального фонду – 962,747 млрд гривень, спецфонду – 116,740 млрд гривень), а витрати - 1 170,003 млрд гривень (загального фонду – 1 044,356 млрд гривень, спецфонду – 125,646 млрд гривень).

Граничний обсяг дефіциту держбюджету на наступний рік планується встановити на рівні 95,131 млрд гривень (загального фонду – 73,236 млрд гривень, спецфонду – 21,894 млрд гривень).

Пропонується визначити на кінець наступного року граничний розмір держборгу в сумі 2 127,687 млрд гривень та граничний розмір гарантованого боргу - 388,630 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд гривень.

Очікується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) складе 6%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 8,4%. Обсяг експорту товарів та послуг збільшиться на 7,63% і становитиме 68,2 млрд доларів, обсяг імпорту - на 8% і складе 81,9 млрд доларів.

Основою цього сценарію є припущення про проведення реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах уряду, спрямованими на створення сприятливих умов для досягнення Україною сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Цей сценарій також передбачає поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу, Азії та Африки на тлі прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки і збереження помірних цін на світових товарних ринках українського експорту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.

Також проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

Крім того, у 2020 році на оборону країни передбачено більше грошей.

Більше новин про: Кабмін Разумков Дмитро Держбюджет-2020 Рада 9 скликання

Архів
Новини
Платформа Бойка хоче, щоб Рада прийняла закон "Про опозицію" 13:51
Українські перевізники переплатили за міжнародні дозволи в 2016-2018 роках понад 20 млн гривень, – ЗМІ 13:31
Мінусова температура і дощі: на українців чекає холодна субота 13:28 Карта
Рада призначила Штучного керівником апарату парламенту 13:20
Нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні 13:03
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун 15:50
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві 18:02
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok