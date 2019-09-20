Рада прийняла до розгляду проект держбюджету-2020

Верховна Рада прийняла підготовлений і внесений Кабінетом Міністрів проект державного бюджету на 2020 рік до розгляду.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков після завершення подання Кабміном законопроекту про держбюджет-2020, передають Українські Новини.



В ході представлення законопроекту міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що документ буде доопрацьовуватися і не виключається, що макропоказники можуть бути змінені до моменту прийняття документа.



Відповідно до закону про регламент Ради, за результатами обговорення законопроекту про держбюджет на наступний рік Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу або основним напрямам бюджетної політики на наступний рік.



Якщо Рада після подання Кабміном проекту держбюджету на наступний рік не відхиляє його, він вважається прийнятим Радою до розгляду.



Доходи держбюджету на наступний рік визначаються на рівні 1 079,487 млрд гривень (доходи загального фонду – 962,747 млрд гривень, спецфонду – 116,740 млрд гривень), а витрати - 1 170,003 млрд гривень (загального фонду – 1 044,356 млрд гривень, спецфонду – 125,646 млрд гривень).



Граничний обсяг дефіциту держбюджету на наступний рік планується встановити на рівні 95,131 млрд гривень (загального фонду – 73,236 млрд гривень, спецфонду – 21,894 млрд гривень).



Пропонується визначити на кінець наступного року граничний розмір держборгу в сумі 2 127,687 млрд гривень та граничний розмір гарантованого боргу - 388,630 млрд гривень.



Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд гривень.



Очікується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) складе 6%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 8,4%. Обсяг експорту товарів та послуг збільшиться на 7,63% і становитиме 68,2 млрд доларів, обсяг імпорту - на 8% і складе 81,9 млрд доларів.



Основою цього сценарію є припущення про проведення реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах уряду, спрямованими на створення сприятливих умов для досягнення Україною сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення.



Цей сценарій також передбачає поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу, Азії та Африки на тлі прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки і збереження помірних цін на світових товарних ринках українського експорту.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Також проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.



Крім того, у 2020 році на оборону країни передбачено більше грошей.