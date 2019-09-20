Мінекономіки ініціює скасування заборони на продаж сільгоспземель з жовтня 2020

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства ініціює скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності з 1 жовтня 2020.\r\nВідповідний законопроект про внесення змін до законодавства щодо обігу сільгоспземель було оприлюднено на сайті міністерства 20 вересня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.\r\nПри цьому одна фіз- або юрособа з урахуванням пов'язаних осіб зможе сконцентрувати не більше 15% земель у межах області та не більше 0,5% земель в межах держави.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nІноземці та особи без громадянства можуть отримувати право власності на земельні ділянки в порядку спадкування, проте зобов'язані будуть продати їх протягом року від дати отримання права власності.\r\nОрендарям пропонується надати переважне право викупу ділянки, яку вони орендують.\r\n(Новина доповнена подробицями)\r\nПроектом закону пропонується встановлювати мінімальну стартову ціну продажу землі державної та комунальної власності на торгах не нижче нормативної грошової оцінки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГромадяни, яким належать земельні ділянки на праві постійного користування та право довічного успадкованого володіння, зможуть викупити ці ділянки з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, що дорівнює нормативній грошовій оцінці.\r\nМінекономіки буде приймати пропозиції та зауваження щодо цього законопроекту протягом місяця. Далі документ має бути розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів і направлено до Верховної Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня. У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.