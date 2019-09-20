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20 вересня 2019, пʼятниця, 12:45 13 Доповнено
Кабмін 2019-09-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
Мінекономіки ініціює скасування заборони на продаж сільгоспземель з жовтня 2020

Мінекономіки ініціює скасування заборони на продаж сільгоспземель з жовтня 2020

Земля.
Земля.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства ініціює скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності з 1 жовтня 2020.

Відповідний законопроект про внесення змін до законодавства щодо обігу сільгоспземель було оприлюднено на сайті міністерства 20 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

При цьому одна фіз- або юрособа з урахуванням пов'язаних осіб зможе сконцентрувати не більше 15% земель у межах області та не більше 0,5% земель в межах держави.

Іноземці та особи без громадянства можуть отримувати право власності на земельні ділянки в порядку спадкування, проте зобов'язані будуть продати їх протягом року від дати отримання права власності.

Орендарям пропонується надати переважне право викупу ділянки, яку вони орендують.

(Новина доповнена подробицями)

Проектом закону пропонується встановлювати мінімальну стартову ціну продажу землі державної та комунальної власності на торгах не нижче нормативної грошової оцінки.

Громадяни, яким належать земельні ділянки на праві постійного користування та право довічного успадкованого володіння, зможуть викупити ці ділянки з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, що дорівнює нормативній грошовій оцінці.

Мінекономіки буде приймати пропозиції та зауваження щодо цього законопроекту протягом місяця. Далі документ має бути розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів і направлено до Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня. У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.

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