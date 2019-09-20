Рейтинг асоціацій УЄФА: Україна серйозно здає позиції

У разі невдалого виступу українських футбольних клубів у єврокубках сезону 2019\/2020 переможець чемпіонату може не потрапити в групу Ліги Чемпіонів 2020\/2021 напряму. Про це повідомляє Football.ua.\r\nВ оновленому рейтингу асоціацій УЄФА Україна втратила одну позицію і опустилася на 10 сходинку, пропустивши вперед Нідерланди. Це місце все ще дозволяє переможцю УПЛ стартувати відразу з групового раунду найпрестижнішого клубного футбольного турніру, однак віце-чемпіону доведеться почати свій єврокубковий сезон з другого раунду кваліфікації.\r\nПроте, якщо українські клуби в цьому сезоні виступлять погано, Україну можуть посунути на 11 сходинку ще й турки, які йдуть за нами з мінімальним відривом у 0,5 бала. Це загрожує тим, що за вихід у групу ЛЧ доведеться поборотися ще й переможцю чемпіонату. Крім того, в Туреччини збереглося більше клубне представництво у Лізі Чемпіонів і Лізі Європи – 4 проти 3 в України ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія").\r\nРейтинг асоціацій УЄФА. Скриншот:uefa.com\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРейтинг оновлюється після кожного етапу клубних турнірів УЄФА, при розрахунку коефіцієнта загальна кількість набраних балів ділиться на кількість клубів асоціації, які беруть участь у єврокубковому сезоні і сумується з результатом попередніх чотирьох сезонів.\r\nЯк повідомляли Українські новини, 29 травня президент УАФ Павелко був обраний головою Комітету УЄФА а 4 вересня Україну відвідав президент УЄФА Чеферін в рамках робочого візиту.\r\nТакож, ФФУ передала в Союз європейських футбольних асоціацій всі необхідні документи і гарантії в рамках заявки на проведення в Харкові матчу за Суперкубок УЄФА.