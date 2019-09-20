Рейтинг асоціацій УЄФА: Україна серйозно здає позиції

У разі невдалого виступу українських футбольних клубів у єврокубках сезону 2019/2020 переможець чемпіонату може не потрапити в групу Ліги Чемпіонів 2020/2021 напряму. Про це повідомляє Football.ua.

В оновленому рейтингу асоціацій УЄФА Україна втратила одну позицію і опустилася на 10 сходинку, пропустивши вперед Нідерланди. Це місце все ще дозволяє переможцю УПЛ стартувати відразу з групового раунду найпрестижнішого клубного футбольного турніру, однак віце-чемпіону доведеться почати свій єврокубковий сезон з другого раунду кваліфікації.

Проте, якщо українські клуби в цьому сезоні виступлять погано, Україну можуть посунути на 11 сходинку ще й турки, які йдуть за нами з мінімальним відривом у 0,5 бала. Це загрожує тим, що за вихід у групу ЛЧ доведеться поборотися ще й переможцю чемпіонату. Крім того, в Туреччини збереглося більше клубне представництво у Лізі Чемпіонів і Лізі Європи – 4 проти 3 в України ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія").

Рейтинг асоціацій УЄФА. Скриншот:uefa.com

Рейтинг оновлюється після кожного етапу клубних турнірів УЄФА, при розрахунку коефіцієнта загальна кількість набраних балів ділиться на кількість клубів асоціації, які беруть участь у єврокубковому сезоні і сумується з результатом попередніх чотирьох сезонів.

Як повідомляли Українські новини, 29 травня президент УАФ Павелко був обраний головою Комітету УЄФА а 4 вересня Україну відвідав президент УЄФА Чеферін в рамках робочого візиту.

Також, ФФУ передала в Союз європейських футбольних асоціацій всі необхідні документи і гарантії в рамках заявки на проведення в Харкові матчу за Суперкубок УЄФА.