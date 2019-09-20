Доба в ООС: кількість обстрілів різко зросла

За минулу добу, 19 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 13 раз обстріляли позиції ЗСУ. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомили в прес-центрі ООС.

"19 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, неподалік Миколаївки вівся вогонь із стрілецької зброї, а поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем. Три обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї бойовики влаштували неподалік Водяного. Неподалік Новотроїцького російські найманці вдарили з стрілецької зброї, а поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Поблизу Золотого вівся вогонь із стрілецької зброї, а неподалік Горіхово – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики стріляли поблизу Луганського. Неподалік Травневого російські найманці вдарили з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї, а поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.

"За минулу добу втрат в результаті обстрілу ворожих з нашої сторони не було", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 16 вересня.

Бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.