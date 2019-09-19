Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генеральній прокуратурі Департамент процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.



Згідно з ним, у четвер Рябошапка підписав наказ про створення департаменту. До його складу увійдуть п'ять відділів.



Діяльність департаменту буде націлена на керівництво в процесах про злочини, пов'язані з масштабним розкраданням державних коштів, злочини в кредитно-фінансовій сфері, виробництвах з посяганням на права інвесторів і легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.



Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Касько, а замгенпрокурора - головним військовим прокурором призначив Віктора Чумака.



Раніше Рябошапка заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.



Крім того, Генпрокурор Рябошапка скликав слідчих і прокурорів на термінову нараду за справою підпалу будинку Гонтаревої.