підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 22:00 4
Силові структури 2019-09-19T22:30:03+03:00
Українські Новини
Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень

Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень

Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генеральній прокуратурі Департамент процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер Рябошапка підписав наказ про створення департаменту. До його складу увійдуть п'ять відділів.

Діяльність департаменту буде націлена на керівництво в процесах про злочини, пов'язані з масштабним розкраданням державних коштів, злочини в кредитно-фінансовій сфері, виробництвах з посяганням на права інвесторів і легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Касько, а  замгенпрокурора - головним військовим прокурором призначив Віктора Чумака.

Раніше Рябошапка заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.

Крім того, Генпрокурор Рябошапка скликав слідчих і прокурорів на термінову нараду за справою підпалу будинку Гонтаревої.

Більше новин про: Генпрокуратура Руслан Рябошапка Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень

Архів
Новини
Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень 22:00
Приватбанк заявляє про запланований 20 вересня мітинг працівників НФЗ біля офісу банку 21:04
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Захист у кримінальному процесі: українські та німецькі адвокати обмінюються досвідом 20:01
Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам 19:54
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
більше новин
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok