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19 вересня 2019, четвер, 18:27 20
Кабмін 2019-09-19T20:30:03+03:00
Українські Новини
Заступником Авакова може стати "кварталівський" друг

Заступником Авакова може стати "кварталівський" друг

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Заступником міністра внутрішніх лід Арсена Авакова може стати наближений до "кварталу 95" Олександр Гогілашвілі.

Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".

"Заступником Авакова може стати "кварталівський" друг - Гогілашвілі Олександр. В органах він раніше не працював і керував відділом МГО "Центр Здорової Молоді" зв'язків з громадськістю", - йдеться в ньому.

За даними каналу, Гогілашвілі близький до "Кварталівський" сім'ї і неодноразово був помічений з артистами "95 кварталу".

"Ось так Зеленський хоче зміцнити свої позиції в МВС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. За призначення нового Кабміна, в тому числі Авакова, проголосував 281 депутат.

Раніше фракція "Слуга народу" в Раді планувала тимчасово призначити міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів Арсена Авакова.

При цьому 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт". Акції відбулися в різних містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та інших.

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