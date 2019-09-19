Заступником міністра внутрішніх лід Арсена Авакова може стати наближений до "кварталу 95" Олександр Гогілашвілі.

Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".

"Заступником Авакова може стати "кварталівський" друг - Гогілашвілі Олександр. В органах він раніше не працював і керував відділом МГО "Центр Здорової Молоді" зв'язків з громадськістю", - йдеться в ньому.

За даними каналу, Гогілашвілі близький до "Кварталівський" сім'ї і неодноразово був помічений з артистами "95 кварталу".

"Ось так Зеленський хоче зміцнити свої позиції в МВС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. За призначення нового Кабміна, в тому числі Авакова, проголосував 281 депутат.

Раніше фракція "Слуга народу" в Раді планувала тимчасово призначити міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів Арсена Авакова.

При цьому 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт". Акції відбулися в різних містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та інших.