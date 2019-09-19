Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу

Україна передала Росії і Європейському Союзу проект нового договору про транзит російського газу. Про це після проведення тристоронніх переговорів про транзит газу журналістам повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.\r\n"Україна передала сторонам проекти договорів. Це дорожня карта, як ми до 1 січня року отримаємо незалежного сертифікованого оператора, проект договору про інтерконнектор та проект договору про транспортування", - сказав він.\r\nОржель наголосив, що Україна має намір рухатися максимально активно для підписання договору повністю у відповідності з європейськими нормами.\r\nТакож він не виключає ризику непідписання договору про транзит газу.\r\nПри цьому обсяги транзиту і тривалість контракту буде обговорюватися на наступних тристоронніх переговорах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія готова бронювати потужності української ГТС для транзиту газу.\r\nТим часом Україна на тристоронніх переговорах була намір домовлятися з Євросоюзом і Росією про контракті на транзит природного газу на 10 років в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.\r\n