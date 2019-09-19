Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу

Україна передала Росії і Європейському Союзу проект нового договору про транзит російського газу. Про це після проведення тристоронніх переговорів про транзит газу журналістам повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

"Україна передала сторонам проекти договорів. Це дорожня карта, як ми до 1 січня року отримаємо незалежного сертифікованого оператора, проект договору про інтерконнектор та проект договору про транспортування", - сказав він.

Оржель наголосив, що Україна має намір рухатися максимально активно для підписання договору повністю у відповідності з європейськими нормами.

Також він не виключає ризику непідписання договору про транзит газу.

При цьому обсяги транзиту і тривалість контракту буде обговорюватися на наступних тристоронніх переговорах.

Як повідомляли Українські Новини, Росія готова бронювати потужності української ГТС для транзиту газу.

Тим часом Україна на тристоронніх переговорах була намір домовлятися з Євросоюзом і Росією про контракті на транзит природного газу на 10 років в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.