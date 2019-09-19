В Брюсселе проходят трехсторонние переговоры по транзиту российского газа

19 сентября в Брюсселе (Бельгия) проходят трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту российского природного газа.

Об этом говорится в сообщении украинской миссии в Европейском Союзе в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"В Брюсселе проходят трехсторонние консультации Украина - ЕС - РФ по поставкам российского газа газопроводами Украины после 2019 года", - говорится в нем.

В переговорах принимают участие делегация Украины во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и российская делегация во главе с министром энергетики России Александром Новаком.

Также в переговорах участвует руководство компании "Газпром" (Россия) и Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, а также председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Как сообщали Українські Новини, Украина на трехсторонних переговорах намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.