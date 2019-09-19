Россия готова бронировать мощности украинской ГТС для транзита газа

Россия готова бронировать мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа.\r\nОб этом министр энергетики России Александр Новак сообщил после трехсторонних переговоров с Украиной и ЕС в Брюсселе, по сообщению ТАСС.\r\nНовак сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину.\r\nМинистр добавил, что Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.\r\nНовак отметил, что на встрече были затронуты только правовые вопросы транзита, а конкретные объемы прокачки не обсуждались.\r\nВ целом министр назвал переговоры "конструктивными впервые за многие годы".\r\nСтороны договорились продолжить консультации через месяц.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией на трехсторонних переговорах о 10-летнем контракте на транзит газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.\r\nТем временем "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов при условии заключения долгосрочного контракта по транзиту газа.