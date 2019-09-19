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19 сентября 2019, четверг, 17:49 287
Внешняя политика 2019-09-19T17:56:02+03:00
Українські Новини
Россия готова бронировать мощности украинской ГТС для транзита газа

Россия готова бронировать мощности украинской ГТС для транзита газа

Переговоры по транзиту газа в Брюсселе. Фото: @MarosSefcovic
Переговоры по транзиту газа в Брюсселе. Фото: @MarosSefcovic

Россия готова бронировать мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа.

Об этом министр энергетики России Александр Новак сообщил после трехсторонних переговоров с Украиной и ЕС в Брюсселе, по сообщению ТАСС.

Новак сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину.

Министр добавил, что Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Новак отметил, что на встрече были затронуты только правовые вопросы транзита, а конкретные объемы прокачки не обсуждались.

В целом министр назвал переговоры "конструктивными впервые за многие годы".

Стороны договорились продолжить консультации через месяц.

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией на трехсторонних переговорах о 10-летнем контракте на транзит газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

Тем временем "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов при условии заключения долгосрочного контракта по транзиту газа.

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