Савченко знайшла роботу: тепер вона політичний коментатор на телеканалі

Екс-депутат Верховної Ради 8-го скликання Надія Савченко стала політичним коментатором на телеканалі ZIK.

Перша трансляція засідання Ради з коментарями Савченко вже з'явилася на YouTube-платформі каналу Тараса Козака.

В дебютному ефірі трансляція засідань ВР перемежовується як її коментарями, так і включенням студії. А також невеликими інтерв'ю з нардепами в кулуарах.

Нове політичне шоу називається "Коментарі від Савченко з зали засідання".







Як повідомляли Українські Новини, Олег Сенцов назвав дії Савченко щирими.

Раніше колишній генпрокурор Юрій Луценко назвав Савченко інструментом в руках російських спецслужб. 30 липня 2018 року ГПУ і СБУ завершили розслідування кримінального провадження щодо Савченко і Рубана за підозрою в тероризмі.



Також стало відомо, що російські спецназівці ГРУ Євген Єрофєєв і Олександр Александров, яких у 2015 році затримали у зв'язку з війною на Донбасі, а в 2016-му обміняли на Надію Савченко, сьогодні вже мертві.



Тим часом на мажоритарному окрузі №51 у Донецькій області за Савченко проголосували 8 чоловік на виборах в Раду.