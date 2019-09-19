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19 вересня 2019, четвер, 18:19 10
Суспільство 2019-09-19T18:21:05+03:00
Українські Новини
Савченко знайшла роботу: тепер вона політичний коментатор на телеканалі

Савченко знайшла роботу: тепер вона політичний коментатор на телеканалі

Надія Савченко. Фото: Facebook/Надія Савченко
Надія Савченко. Фото: Facebook/Надія Савченко

Екс-депутат Верховної Ради 8-го скликання Надія Савченко стала політичним коментатором на телеканалі ZIK.

Перша трансляція засідання Ради з коментарями Савченко вже з'явилася на YouTube-платформі каналу Тараса Козака.

В дебютному ефірі трансляція засідань ВР перемежовується як її коментарями, так і включенням студії. А також невеликими інтерв'ю з нардепами в кулуарах.

Нове політичне шоу називається "Коментарі від Савченко з зали засідання".




Як повідомляли Українські Новини, Олег Сенцов назвав дії Савченко щирими.

Раніше колишній генпрокурор Юрій Луценко назвав Савченко інструментом в руках російських спецслужб. 30 липня 2018 року ГПУ і СБУ завершили розслідування кримінального провадження щодо Савченко і Рубана за підозрою в тероризмі.

Також стало відомо, що російські спецназівці ГРУ Євген Єрофєєв і Олександр Александров, яких у 2015 році затримали у зв'язку з війною на Донбасі, а в 2016-му обміняли на Надію Савченко, сьогодні вже мертві.

Тим часом на мажоритарному окрузі №51 у Донецькій області за Савченко проголосували 8 чоловік на виборах в Раду.

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