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09 сентября 2019, понедельник, 09:19 154
Политика 2019-09-09T09:28:59+03:00
Українські Новини
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ

Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ

Ерофеев и Александров. Фото: ТСН
Ерофеев и Александров. Фото: ТСН

Российские спецназовцы ГРУ Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2015 году задержали в связи с войной на Донбассе, а в 2016-м обменяли на Надежду Савченко, сегодня уже мертвы. Об этом в  телепрограммы "ТСН.Тиждень" рассказал журналист телеканала ТСН Андрей Цаплиенко. Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о смерти этих российских военнослужащих.

"Где российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь," – отметил Цаплиенко.

Ранее о смерти Ерофеева заявлял другой пленный русский военнослужащий Виктор Агеев.

Ерофеев и Александров – кадровые российские военнослужащие, которые служили в третьей гвардейской бригаде специального назначения ГРУ, которая дислоцируется в Тольятти и считается "элитой российской разведки". Россияне были задержаны 16 мая 2015 у города Счастье Луганской области.

Напомним, российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова обменяли на украинку Надежду Савченко.

​Обменянных ГРУшников в России не будут считать судимыми.

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