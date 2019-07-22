подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 12:20 3048
Выборы 2019-07-22T19:00:07+03:00
Українські Новини
За Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Раду

За Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Раду

Надежда Савченко. Фото: Facebook/Надежда Савченко
Надежда Савченко. Фото: Facebook/Надежда Савченко

Самовыдвиженец Ковалев Александр выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Ковалев набрал 33,03%, или 220 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Владимир Веселкин набрал 18,61% или 124 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец Махач Батирсултанов - он набрал 16,96% или 113 голосов.

Внефракционный депутат Рады Надежда Савченко набрала чуть более 1% или 8 голосов избирателей.

Ковалев родился 7 октября 1967 года в Макеевке Донецкой области, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве.

Всего по округу №51 баллотировалось 26 кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Также ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга Народа" лидирует. За них проголосовали 42,45% избирателей (3 млн),  2,89% (920 тыс.) -  "Оппозиционную платформу - За життя", 8,63% (615 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,02% (573 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% (455 тыс.) - за "Голос".

Больше новостей о: Внеочередные выборы Надежда Савченко Мажоритарный округ Александр Ковалев

Архив
Новости
"Нефтегаз" снизил на август цены на газ для промпотребителей на 7,5% 19:02
Блогер Бужанский от "Слуги народа" набрал почти 30%, победив кандидата от БПП в 25-м округе 18:42
Взаимное признаниие фармацевтических инспекций Евросоюзом и США - историческое событие в глобальной фарме, - Шимкив 18:33
ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал 18:28 Обновляется
В 148 округе избирательный штаб Анастасии Ляшенко ("Слуга народа") заявил о фальсификации 18:16
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал 18:28 Обновляется
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok