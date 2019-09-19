Росія готова бронювати потужності української ГТС для транзиту газу

Росія готова бронювати потужності української газотранспортної системи для транзиту газу.

Про це міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив після тристоронніх переговорів з Україною і ЄС у Брюсселі за повідомленням ТАСС.

Новак повідомив, що Росія готова працювати за новим європейським законодавством і бронювати потужності для транспортування газу через Україну.

Міністр додав, що Росія запропонувала продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін, в разі якщо не будуть впроваджені нові вимоги ЄС.

Новак зазначив, що на зустрічі було порушено тільки правові питання транзиту, а конкретні обсяги прокачування не обговорювалися.

В цілому міністр назвав переговори "конструктивними вперше за багато років".

Сторони домовилися продовжити консультації через місяць.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією на тристоронніх переговорах про 10-річний контракт на транзит газу в обсягах до 90 млрд куб. м на рік.

Тим часом "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів за умови укладення довгострокового контракту з транзиту газу.