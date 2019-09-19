підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 17:49 24
Зовнішня політика 2019-09-19T18:00:02+03:00
Українські Новини
Росія готова бронювати потужності української ГТС для транзиту газу

Росія готова бронювати потужності української ГТС для транзиту газу

Переговори щодо транзиту газу в Брюсселі. Фото: @MarosSefcovic
Переговори щодо транзиту газу в Брюсселі. Фото: @MarosSefcovic

Росія готова бронювати потужності української газотранспортної системи для транзиту газу.

Про це міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив після тристоронніх переговорів з Україною і ЄС у Брюсселі за повідомленням ТАСС.

Новак повідомив, що Росія готова працювати за новим європейським законодавством і бронювати потужності для транспортування газу через Україну.

Міністр додав, що Росія запропонувала продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін, в разі якщо не будуть впроваджені нові вимоги ЄС.

Новак зазначив, що на зустрічі було порушено тільки правові питання транзиту, а конкретні обсяги прокачування не обговорювалися.

В цілому міністр назвав переговори "конструктивними вперше за багато років".

Сторони домовилися продовжити консультації через місяць.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією на тристоронніх переговорах про 10-річний контракт на транзит газу в обсягах до 90 млрд куб. м на рік.

Тим часом "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів за умови укладення довгострокового контракту з транзиту газу.

Більше новин про: Газпром Нафтогаз українсько-російські відносини транзит газу

Архів
Новини
Рада відмовилася дозволити ДБР і НАБУ самостійно проводити прослуховування 18:46
Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу 18:36
Надія Савченко. Фото: Facebook/Надія Савченко
Савченко знайшла роботу: тепер вона політичний коментатор на телеканалі 18:19
Якщо засідання Ради завтра затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську 18:14
Мер Львова Садовий отримав нового заступника 17:52
більше новин
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
більше новин
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok