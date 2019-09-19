З початку року ЄБРР інвестував у проекти в Україні на 1 млрд доларів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) інвестував у проекти в Україні з початку року 1 млрд доларів.

Про це повідомив віце-президент ЄБРР Алан Пію, передають Українські Новини.

"Цього тижня, за випадковим збігом, наші інвестиції в країну в 2019 році перевищили 1 млрд доларів в поточному році. І до кінця року ми збираємося інвестувати ще більше", – сказав він.

За його словами, це незначна сума інвестицій в країну.

Пію додав, що в поточному році вже шість разів відвідував Україну.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що Європейський банк реконструкції і розвитку за роки незалежності України профінансував проекти на 13,5 млрд євро.

Тим часом Зеленський сподівається, що ЄБРР збільшить щорічні інвестиції до €1 млрд протягом трьох років.

Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач і планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази.

Крім того, ЄБРР вирішив виділити 40 млн євро на поновлювану енергетику України.