ЕБРР профинансировал проекты в Украине на 13,5 млрд евро, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Европейский банк реконструкции и развития за годы независимости Украины профинансировал проекты на 13,5 млрд евро.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, 12 сентября состоялась встреча премьер-министра с делегацией ЕБРР во главе с вице-президентом Аланом Пию.\r\n"Рад приветствовать наших надежных партнеров в Киеве. Фактом является то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Украине - Банк аккумулировал в развитие нашей страны более 13,5 млрд евро за годы независимости", - говорится в нем.\r\nТакже сообщается, что совокупный объем инвестиций за этот год может составить 1 млрд евро.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач.\r\nРанее ЕБРР решил выделить 40 млн евро на возобновляемую энергетику Украины.\r\nТакже ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза