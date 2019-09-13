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13 сентября 2019, пятница, 11:28 54
Экономика 2019-09-13T11:35:56+03:00
Українські Новини
ЕБРР профинансировал проекты в Украине на 13,5 млрд евро, - Гончарук

ЕБРР профинансировал проекты в Украине на 13,5 млрд евро, - Гончарук

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фото: censor.net.ua
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фото: censor.net.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Европейский банк реконструкции и развития за годы независимости Украины профинансировал проекты на 13,5 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 12 сентября состоялась встреча премьер-министра с делегацией ЕБРР во главе с вице-президентом Аланом Пию.

"Рад приветствовать наших надежных партнеров в Киеве. Фактом является то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Украине - Банк аккумулировал в развитие нашей страны более 13,5 млрд евро за годы независимости", - говорится в нем.

Также сообщается, что совокупный объем инвестиций за этот год может составить 1 млрд евро.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач.

Ранее ЕБРР решил выделить 40 млн евро на возобновляемую энергетику Украины.

Также ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза

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