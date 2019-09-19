Національна кінопремія "Кіноколо": став відомий список номінантів

Комітет кінокритиків національної премії "Кіноколо" оголосив список претендентів на її одержання в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.\r\nПремія, яку започаткували у минулому році, буде вручена кращим фільмам у кількох номінаціях: "Повнометражний ігровий фільм", "Короткометражний ігровий фільм", "Відкриття року", "Документальний фільм". У цьому році організатори також ввели нагороду за "Кращий анімаційний фільм". Крім того, будуть відзначені кращі актори і режисер.\r\nНа премію номінувалися фільми українського виробництва, які вперше продемонстрували в Україні з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року.\r\nЛідерами за кількістю номінацій стали драма Нарімана Алієва "Додому", яка претендує на перемогу відразу в 6 номінаціях, комедія Антоніо Лукича "Мої думки тихі" (5 номінацій) і військова драма Тимура Ященка "U311 "Черкаси" (4 номінації).\r\nПереможці стануть відомі 24 жовтня на урочистому відкритті 3-го міжнародного кінофестивалю "Київський тиждень критики", який пройде з 24 по 30 жовтня у кінотеатрі "Жовтень".\r\nЗагальний список номінантів виглядає наступним чином:\r\nКращий повнометражний ігровий фільм\r\n\r\n"Додому", реж. Наріман Алієв\r\n"Дике поле", реж. Ярослав Лодигін\r\n"U311 "Черкаси"", реж. Тимур Ященко\r\n"Мої думки тихі", реж. Антоніо Лукич\r\n\r\nКращий короткометражний ігровий фільм\r\n\r\n"Знебарвлена", реж. Марина Степанська\r\n"Анна", реж. Декель Беренсон\r\n"Різдвяні історії", реж. Філіп Сотніченко\r\n"У нашій синагозі", реж. Іван Орленко\r\n\r\nКращий документальний фільм\r\n\r\n"Божественні", реж. Роман Бордун\r\n"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", реж. Надія Парфан\r\n"Папа - мамин брат", реж. Вадим Ільков\r\n"Панорама", реж. Юрій Шилов\r\n\r\nКращий анімаційний фільм\r\n\r\n"Любов", реж. Микита Лиськов\r\n"Пуповина", реж. Олександр Бубнов\r\n"Поки не стане чорним", реж. Анастасія Фалилеева\r\n"Лісова пісня", реж. Андрій Науменко\r\n\r\nВідкриття року\r\n\r\n"Додому", реж. Наріман Алієв\r\n"Дике поле", реж. Ярослав Лодигін\r\n"Мої думки тихі", реж. Антоніо Лукич\r\n"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", реж. Надія Парфан\r\n"U311 "Черкаси"", реж. Тимур Ященко\r\n\r\nКращий режисер\r\n\r\nВадим Ільков, "Тато - мамин брат"\r\nНаріман Алієв, "Додому"\r\nТимур Ященко, "U311 "Черкаси""\r\nАнтоніо Лукич, "Мої думки тихі"\r\n\r\nКращий актор\r\n\r\nАхтем Сєїтаблаєв, "Додому"\r\nЄвген Ламах, "U311 "Черкаси""\r\nАндрій Лідаговський, "Мої думки тихі"\r\nРемзі Білялов, "Додому"\r\n\r\nКраща актриса\r\n\r\nДар'я Полуніна, "Знебарвлена"\r\nДар'я Барихашвили, "Додому"\r\nРуслана Хазипова, "Дике поле"\r\nІрма Вітовська, "Мої думки тихі"\r\n\r\nЯк повідомляли Українські новини, фестиваль "Нове німецьке кіно" відкриється в Україні у жовтні: у програмі буде 5 фільмів. А український фільм "Сторонній" покажуть на двох кінофестивалях в кінці вересня.\r\nТакож названо ТОП-5 фільмів жахів цієї осені.