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19 вересня 2019, четвер, 17:01 5
Афіша 2019-09-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Національна кінопремія "Кіноколо": став відомий список номінантів

Національна кінопремія "Кіноколо": став відомий список номінантів

Премія
Премія "Кіноколо". Фото: Facebook/kyivcriticsweek

Комітет кінокритиків національної премії "Кіноколо" оголосив список претендентів на її одержання в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Премія, яку започаткували у минулому році, буде вручена кращим фільмам у кількох номінаціях: "Повнометражний ігровий фільм", "Короткометражний ігровий фільм", "Відкриття року", "Документальний фільм". У цьому році організатори також ввели нагороду за "Кращий анімаційний фільм". Крім того, будуть відзначені кращі актори і режисер.

На премію номінувалися фільми українського виробництва, які вперше продемонстрували в Україні з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року.

Лідерами за кількістю номінацій стали драма Нарімана Алієва "Додому", яка претендує на перемогу відразу в 6 номінаціях, комедія Антоніо Лукича "Мої думки тихі" (5 номінацій) і військова драма Тимура Ященка "U311 "Черкаси" (4 номінації).

Переможці стануть відомі 24 жовтня на урочистому відкритті 3-го міжнародного кінофестивалю "Київський тиждень критики", який пройде з 24 по 30 жовтня у кінотеатрі "Жовтень".

Загальний список номінантів виглядає наступним чином:

Кращий повнометражний ігровий фільм

  • "Додому", реж. Наріман Алієв
  • "Дике поле", реж. Ярослав Лодигін
  • "U311 "Черкаси"", реж. Тимур Ященко
  • "Мої думки тихі", реж. Антоніо Лукич

Кращий короткометражний ігровий фільм

  • "Знебарвлена", реж. Марина Степанська
  • "Анна", реж. Декель Беренсон
  • "Різдвяні історії", реж. Філіп Сотніченко
  • "У нашій синагозі", реж. Іван Орленко

Кращий документальний фільм

  • "Божественні", реж. Роман Бордун
  • "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", реж. Надія Парфан
  • "Папа - мамин брат", реж. Вадим Ільков
  • "Панорама", реж. Юрій Шилов

Кращий анімаційний фільм

  • "Любов", реж. Микита Лиськов
  • "Пуповина", реж. Олександр Бубнов
  • "Поки не стане чорним", реж. Анастасія Фалилеева
  • "Лісова пісня", реж. Андрій Науменко

Відкриття року

  • "Додому", реж. Наріман Алієв
  • "Дике поле", реж. Ярослав Лодигін
  • "Мої думки тихі", реж. Антоніо Лукич
  • "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", реж. Надія Парфан
  • "U311 "Черкаси"", реж. Тимур Ященко

Кращий режисер

  • Вадим Ільков, "Тато - мамин брат"
  • Наріман Алієв, "Додому"
  • Тимур Ященко, "U311 "Черкаси""
  • Антоніо Лукич, "Мої думки тихі"

Кращий актор

  • Ахтем Сєїтаблаєв, "Додому"
  • Євген Ламах, "U311 "Черкаси""
  • Андрій Лідаговський, "Мої думки тихі"
  • Ремзі Білялов, "Додому"

Краща актриса

  • Дар'я Полуніна, "Знебарвлена"
  • Дар'я Барихашвили, "Додому"
  • Руслана Хазипова, "Дике поле"
  • Ірма Вітовська, "Мої думки тихі"

Як повідомляли Українські новини, фестиваль "Нове німецьке кіно" відкриється в Україні у жовтні: у програмі буде 5 фільмів. А український фільм "Сторонній" покажуть на двох кінофестивалях в кінці вересня.

Також названо ТОП-5 фільмів жахів цієї осені.

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