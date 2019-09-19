Національна кінопремія "Кіноколо": став відомий список номінантів

Комітет кінокритиків національної премії "Кіноколо" оголосив список претендентів на її одержання в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Премія, яку започаткували у минулому році, буде вручена кращим фільмам у кількох номінаціях: "Повнометражний ігровий фільм", "Короткометражний ігровий фільм", "Відкриття року", "Документальний фільм". У цьому році організатори також ввели нагороду за "Кращий анімаційний фільм". Крім того, будуть відзначені кращі актори і режисер.

На премію номінувалися фільми українського виробництва, які вперше продемонстрували в Україні з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року.

Лідерами за кількістю номінацій стали драма Нарімана Алієва "Додому", яка претендує на перемогу відразу в 6 номінаціях, комедія Антоніо Лукича "Мої думки тихі" (5 номінацій) і військова драма Тимура Ященка "U311 "Черкаси" (4 номінації).

Переможці стануть відомі 24 жовтня на урочистому відкритті 3-го міжнародного кінофестивалю "Київський тиждень критики", який пройде з 24 по 30 жовтня у кінотеатрі "Жовтень".

Загальний список номінантів виглядає наступним чином:

Кращий повнометражний ігровий фільм

"Додому", реж. Наріман Алієв

"Дике поле", реж. Ярослав Лодигін

"U311 "Черкаси"", реж. Тимур Ященко

"Мої думки тихі", реж. Антоніо Лукич

Кращий короткометражний ігровий фільм

"Знебарвлена", реж. Марина Степанська

"Анна", реж. Декель Беренсон

"Різдвяні історії", реж. Філіп Сотніченко

"У нашій синагозі", реж. Іван Орленко

Кращий документальний фільм

"Божественні", реж. Роман Бордун

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", реж. Надія Парфан

"Папа - мамин брат", реж. Вадим Ільков

"Панорама", реж. Юрій Шилов

Кращий анімаційний фільм

"Любов", реж. Микита Лиськов

"Пуповина", реж. Олександр Бубнов

"Поки не стане чорним", реж. Анастасія Фалилеева

"Лісова пісня", реж. Андрій Науменко

Відкриття року

"Додому", реж. Наріман Алієв

"Дике поле", реж. Ярослав Лодигін

"Мої думки тихі", реж. Антоніо Лукич

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", реж. Надія Парфан

"U311 "Черкаси"", реж. Тимур Ященко

Кращий режисер

Вадим Ільков, "Тато - мамин брат"

Наріман Алієв, "Додому"

Тимур Ященко, "U311 "Черкаси""

Антоніо Лукич, "Мої думки тихі"

Кращий актор

Ахтем Сєїтаблаєв, "Додому"

Євген Ламах, "U311 "Черкаси""

Андрій Лідаговський, "Мої думки тихі"

Ремзі Білялов, "Додому"

Краща актриса

Дар'я Полуніна, "Знебарвлена"

Дар'я Барихашвили, "Додому"

Руслана Хазипова, "Дике поле"

Ірма Вітовська, "Мої думки тихі"

Як повідомляли Українські новини, фестиваль "Нове німецьке кіно" відкриється в Україні у жовтні: у програмі буде 5 фільмів. А український фільм "Сторонній" покажуть на двох кінофестивалях в кінці вересня.

Також названо ТОП-5 фільмів жахів цієї осені.