Фестиваль "Новое немецкое кино" откроется в Украине: 5 фильмов программы

В программу ежегодного фестиваля "Новое немецкое кино", который начнется 10 октября в Украине, вошли пять фильмов. Об этом сообщает компания "Артхаус Трафик", которая проводит мероприятие совместно с Goethe Institut в Украине.

Откроет фестиваль музыкальный байопик "Гундерманн", снятый режиссером Андреасом Дрезеном. В фильме пойдет речь о жизни простого экскаваторщика Герхарда Гундерманна, который стал рок-звездой в ГДР. Картина была по достоинству оценена в Германии и получила пять премий Deutscher Filmpreis: за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль, сценарий, художника-постановщика и костюмы.

Кадр с фильма "Гундерманн". Фото: Артхаус Трафик

Также в программу вошел фильм "Золотая перчатка", который уже был среди претендентов на "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, где и прошла его премьера. В работе Фатиха Акина пойдет речь о серийном убийце Фрице Гонке, который подбирал своих жертв среди женщин легкого поведения в гамбургском пабе "Золотая перчатка". Как утверждает кинопресса, картина "закрывает тему серийных убийц в кино".

Кадр фильма "Золотая перчатка". Фото: Артхаус Трафик

О влиянии нацисткого режима на жизнь и творчество немецкого художника Герхарда Рихтера гости фестиваля смогут узнать посмотрев фильм "Работа без авторства". Впервые ленту продемонстрировали на Венецианском кинофестивале, где она получила премию молодежного жюри. Кроме того, фильм Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка был номинирован на "Оскар" в двух номинациях - "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшая операторская работа".

Лауреат Серебрянного медведя Берлинале Ульрих Кёлер представит на кинофестивале свою новую картину - фантастическую драму "В моей комнате". Премьера состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале в рамках программы "Особый взгляд". Главный герой фильма - фрилансер, с кучей свободного времени и недостатком денег. Он несчастен, но не думает о другой жизни. Все меняется тогда, когда одним утром он просыпается и осознает, что все люди кроме него исчезли.

Кадр фильма "В моей комнате". Фото: Артхаус Трафик

Зрители также увидят документальный фильм, посвященный столетию легендарной немецкой школы архитектуры Баухаус, которое она празднует в этом году. "Дух Баухауса" Нильса Больбринкера и Томаса Тильша, созданный в рамках мультимедийного проекта к юбилею, поведает о огромном влиянии на современный вид нашего мира художественного движения.

Кадр фильма "Дух Баухауса". Фото: Артхаус Трафик

"Новое немецкое кино" – один из старейших киносмотров в Украине, на котором представляют кинематограф своей страны. Фестиваль пройдет в Киеве с 10 по 16 октября в кинотеатре "Жовтень". Также показы традиционно пройдут в Мариуполе, Харькове, Днепре, Львове, Черновцах и Одессе, даты и места проведения уточняются. Все фильмы будут продемонстрированы на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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Как сообщали Українські новини, украинский фильм "Посторонний" покажут на двух кинофестивалях, а драма "Домой" может получить "Оскар".

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