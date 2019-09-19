Екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро, підозрюють лише у хуліганстві

Поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це на брифінгу сказав начальник київської поліції Андрій Крищенко, передають Українські Новини.

"Звинувачення у підготовці теракту йому пред'являтися не буде", - заявив він.

За його словами, Белько буде вручено тільки підозру ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування) Кримінального кодексу.

Крищенко зауважив, що з затриманим проведені слідчі дії та обшуки в його будинку.

"Проведені обшуки, нічого не знайдено. Я маю на увазі кримінального", - заявив поліцейський.

Крищенко сказав, що вилучену у Белько зброю було зареєстровано, а вибухівки у підозрюваного не знайдено.

Міністр у справах ветеранів Оксана Гаврилюк заявила, що ветеран АТО розкаюється у своєму вчинку.

За її словами, Белько не мав наміру підірвати міст.

Міністр зазначила, що його вчинок викликаний проблемами в особистому житті і, можливо, психологічними проблемами.

Як повідомляли Українські Новини, в поліції показали відео, як захопили чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

Крім того, чоловікові, який погрожував підірвати міст, буде надана психологічна допомога.