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19 вересня 2019, четвер, 15:25 14
Силові структури 2019-09-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро, підозрюють лише у хуліганстві

Екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро, підозрюють лише у хуліганстві

Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest

Поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це на брифінгу сказав начальник київської поліції Андрій Крищенко, передають Українські Новини.

"Звинувачення у підготовці теракту йому пред'являтися не буде", - заявив він.

За його словами, Белько буде вручено тільки підозру ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування) Кримінального кодексу.

Крищенко зауважив, що з затриманим проведені слідчі дії та обшуки в його будинку.

"Проведені обшуки, нічого не знайдено. Я маю на увазі кримінального", - заявив поліцейський.

Крищенко сказав, що вилучену у Белько зброю було зареєстровано, а вибухівки у підозрюваного не знайдено.

Міністр у справах ветеранів Оксана Гаврилюк заявила, що ветеран АТО розкаюється у своєму вчинку.

За її словами, Белько не мав наміру підірвати міст.

Міністр зазначила, що його вчинок викликаний проблемами в особистому житті і, можливо, психологічними проблемами.

Як повідомляли Українські Новини, в поліції показали відео, як захопили чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

Крім того, чоловікові, який погрожував підірвати міст, буде надана психологічна допомога.

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