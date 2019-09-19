Зеленський створив делегацію на чолі з Пристайко для участі в Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський створив делегацію на чолі з міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко для участі в роботі 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку (США).\r\nПро це йдеться в розпорядженні №336 від 19 вересня, передають Українські Новини.\r\nЗаступником глави делегації призначено постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.\r\nЧленами делегації також призначені заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда і голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.\r\nКрім того, у делегації затверджено 5 заступників членів, серед яких заступник керівника Офісу Президента у закордонних справах Ігор Жовква і керівництво профільних управлінь та департаментів Офісу Президента і Міністерства закордонних справ.\r\nЗеленський дозволив делегації залучати для забезпечення роботи радників, експертів та технічних працівників.\r\nТакож розпорядженням затверджені директиви делегації, однак вони додаються до документа таємно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський 23 вересня вирушить з візитом в США, де візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.\r\nТакож Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.