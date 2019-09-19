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19 вересня 2019, четвер, 15:04 9
Політика 2019-09-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський створив делегацію на чолі з Пристайко для участі в Генасамблеї ООН

Зеленський створив делегацію на чолі з Пристайко для участі в Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський створив делегацію на чолі з міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко для участі в роботі 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку (США).

Про це йдеться в розпорядженні №336 від 19 вересня, передають Українські Новини.

Заступником глави делегації призначено постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Членами делегації також призначені заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда і голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

Крім того, у делегації затверджено 5 заступників членів, серед яких заступник керівника Офісу Президента у закордонних справах Ігор Жовква і керівництво профільних управлінь та департаментів Офісу Президента і Міністерства закордонних справ.

Зеленський дозволив делегації залучати для забезпечення роботи радників, експертів та технічних працівників.

Також розпорядженням затверджені директиви делегації, однак вони додаються до документа таємно.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський 23 вересня вирушить з візитом в США, де візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

Також Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.

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