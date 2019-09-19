Тенісистка людмила Кіченок "помстилася" за сестру в 1/4 турніру WTA в Осаці

Українська тенісистка Надія Кіченок побореться за вихід у фінал турніру в Японії в парі з американкою Ебігейл Спірс. Про це повідомляє "Большой теннис Украины".

В ході чвертьфінального матчу україно-американському дуету вдалося зламати опір господарів турніру Макото Ніномії і Ері Ходзумі. Після програного з рахунком 2:6 першого сету, напарниці взяли ситуацію під контроль у другому – 6:1, а в третьому з четвертого матчболу зуміли здобути перемогу – 13:11. Тенісний поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину.

Саме ці японки в першому колі вибили з турніру сестру Надії - Людмилу Кіченок, яка грала разом з американкою Елісон Ріск. У півфіналі парі Кіченок/Спірс будуть протистояти Се Шувей і Се Юйцзе. Раніше в 1/8 фіналу спортсменки з Тайваню переграли україно-польську пару Ястремська/Росольска.

Призовий фонд турніру серії WTA Premier Toray Pan Pacific Open в Осаці, який закінчиться 22 вересня, становить $823,000.

Як повідомляли Українські Новини, канадка Андреєску переграла Серену Вільямс у фіналі US Open. У матчі за вихід у фінал Вільямс переграла Світоліну а сама українка вийшла у півфінал US Open вперше в історії.