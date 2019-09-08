Канадка Андрееску переиграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США -2019.

Как пишет tennisua, в финале 19-летняя канадка, посеянная под 15 номером, обыграла 23-кратную победительницу турниров Большого Шлема американку Серену Вильямс: 6-3 7-5.

Во второй партии Андрееску вела 5-1, но американке удалось сравнять счет, однако на большее ее не хватило, и победу в 2-х партиях одержала юная канадская теннисистка.

Издание отмечает, что Бьянка еще не родилась, когда Серена Вильямс выиграла свой первый тиитул на Шлемах — это произошло на US Open в 1999 году. Андрееску стала первой женщиной из Канады, выигравшей одиночный титул на турнире Большого Шлема в Открытой эре.

Вильямс — младшая проигрывает уже 4-й подряд финал на Шлемах (Уимблдон 2018 — поражение от Кербер, US open 2018 — поражение от Осаки, Уимблдон -2019 — поражение от Халеп и наконец US Open 2019 — поражение от Андрееску), ей никак не удается повторить рекорд Маргарет Корт, выиграв 24-й титул. Более того, в последних 4-х финалах Серена не смогла выиграть ни одного сета.

Интересный факт: второй год подряд титул на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде завоевывает победительна турнира Premier Mandatory в Индиан-Уэллс того же года. В 2018 это была Наоми Осака, а теперь — Бьянка Андрееску.

Андрееску стала 9-й теннисисткой, которой удалось выиграть титул на Шлеме в возрасте 19 лет и младше.

Канадка поднимется на пятую строчку в мировой классификации, Сеерна Вильямс — станет 9-й.

Напомним, Свитолина проиграла американке в полуфинале US Open.