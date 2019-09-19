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19 вересня 2019, четвер, 14:00 8
Судова влада 2019-09-19T14:15:02+03:00
Українські Новини
Позов Богдана проти журналістів "Схем" суд переніс на жовтень

Позов Богдана проти журналістів "Схем" суд переніс на жовтень

Андрій Богдан. Фото:
Андрій Богдан. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач

Шевченківський районний суд Києва відклав засідання за позовом керівника Офісу Президента Андрія Богдана проти журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода") до 1 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"19 вересня 2019 року відкладено підготовче судове засідання у справі за позовом Богдана Андрія Йосиповича до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія Україна, Седлецької Н.Ю., Савчука М.В., Єгошиної В.А. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації", - сказано в ньому.

Суддею задоволено клопотання представника відповідача про відкладення підготовчого судового засідання в цілях забезпечення права на підготовку та подання відзиву на позовну заяву.

Повідомляється, що наступне підготовче засідання призначено на 1 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Також, на Богдана оділи наручники в Сен-Тропе а сам Глава Офісу Президента задумався про крісло мера Києва.

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