Стадник призначений губернатором Миколаївської області: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Стадника на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №707 від 18 вересня, передають Українські Новини.

Стадник з 2012 року працював в органах податкової інспекції, був начальником управління Державної фіскальної служби в Києві, виконував обов'язки глави Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Києва.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, Стадник задекларував 15 048 гривень доходів за 2018 рік. Річний дохід Стадника становила зарплата в 15 023 гривні і відсотки від депозитів в банках - 25 гривень.

Його дружина Ольга Шульженко задекларувала дохід від заняття підприємницькою діяльністю 674 060 гривень, подарунок в грошовій формі - 3 000 000 гривень, дохід від відчуження рухомого майна - 824 200 гривень.

Стадник задекларував 450 000 гривень та 18 000 доларів готівки, його дружина - 2 700 000 гривень.

У власності губернатора квартира площею 125 кв. м в Києві, квартира площею 52,2 кв. м в смт Смоліне (Кіровоградська область) та земельну ділянку площею 1 200 кв. м в селі Гоголів (Київська область), у його дружини - житловий будинок площею 101,3 кв. м в Миколаєві.

Стадник володіє автомобілем Porshe Cayenne 2012 випуску, його дружина - автомобілем Mercedes-Benz GLE-250 2018 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив вінницьким губернатором Скальського. Також Бондаренко призначений губернатором Дніпропетровської області.

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