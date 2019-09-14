Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский, который намерен сменить всех губернаторов, назначил Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации.\r\nОб этом говорится в указе №694, передают Українськi Новини.\r\nДругим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Днепропетровской обладминистрации Дмитрия Батуру.\r\nУказы подписаны 13 сентября.\r\n33-летний Бондаренко - бизнесмен.\r\nЗа несколько дней до назначения Бондаренко задекларировал 147 330 гривен доходов за 2018 год.\r\nСогласно информации в декларации, годовой доход Бондаренко составили проценты от депозитов в банках – 93 395 гривен, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 3 000 гривен, финансовая помощь – 49 900 гривен, подарок в неденежной форме – 1 035 гривен.\r\nЕго жена, гражданка Российской Федерации, задекларировала заработную плату по основному месту работы – 992 340 гривен.\r\nБондаренко задекларировал 50 000 долларов наличных средств, на депозитах в банках он хранит 165 500 гривен, 74 500 долларов и 59 200 евро.\r\nВ собственности губернатора квартира площадью 126,9 кв. м в Харькове и квартира площадью 89,8 кв. м в Киеве, как "объекты незавершенного строительства" он задекларировал квартиру площадью 39,6 кв. м в Харькове и квартиру площадью 65,3 кв. м в Харькове.\r\nБондаренко владеет автомобилем Mazda 6 2016 года выпуска.\r\nКроме того, у Бондаренко появилась страничка в Википедии. Информации там мало, но указано, что в 2010 году он закончил Киево-Могилянскую академию по специальности "финансы" и прошел стажировку в Швеции по программе развития частного сектора бизнеса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бизнесмен Бондаренко назначен губернатором Закарпатья.\r\nТем временем Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить.