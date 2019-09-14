Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский, который намерен сменить всех губернаторов, назначил Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №694, передают Українськi Новини.

Другим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Днепропетровской обладминистрации Дмитрия Батуру.

Указы подписаны 13 сентября.

33-летний Бондаренко - бизнесмен.

За несколько дней до назначения Бондаренко задекларировал 147 330 гривен доходов за 2018 год.

Согласно информации в декларации, годовой доход Бондаренко составили проценты от депозитов в банках – 93 395 гривен, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 3 000 гривен, финансовая помощь – 49 900 гривен, подарок в неденежной форме – 1 035 гривен.

Его жена, гражданка Российской Федерации, задекларировала заработную плату по основному месту работы – 992 340 гривен.

Бондаренко задекларировал 50 000 долларов наличных средств, на депозитах в банках он хранит 165 500 гривен, 74 500 долларов и 59 200 евро.

В собственности губернатора квартира площадью 126,9 кв. м в Харькове и квартира площадью 89,8 кв. м в Киеве, как "объекты незавершенного строительства" он задекларировал квартиру площадью 39,6 кв. м в Харькове и квартиру площадью 65,3 кв. м в Харькове.

Бондаренко владеет автомобилем Mazda 6 2016 года выпуска.

Кроме того, у Бондаренко появилась страничка в Википедии. Информации там мало, но указано, что в 2010 году он закончил Киево-Могилянскую академию по специальности "финансы" и прошел стажировку в Швеции по программе развития частного сектора бизнеса.

Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Бондаренко назначен губернатором Закарпатья.

Тем временем Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить.