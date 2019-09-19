Зеленский назначил винницким губернатором Скальского

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Коровия с должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на нее Владислава Скальского.

Об этом говорится в указах №705 и 706 от 18 сентября, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

Коровий уволен в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, назначившего его на эту должность.

Новым председателем обладминистрации Зеленский назначил Скальского - 43-летнего заместителя мэра Винницы.

До назначения заместителем мэра Винницы в 2016 он работал директором коммунального предприятия Винницкого городского совета "Институт развития городов".

Как сообщали Українськi Новини, 27 февраля 2015 года Порошенко назначил винницким губернатором Коровия вместо Анатолия Олийныка.

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