Зеленский назначил винницким губернатором Скальского

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Коровия с должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на нее Владислава Скальского.\r\nОб этом говорится в указах №705 и 706 от 18 сентября, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.\r\nКоровий уволен в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, назначившего его на эту должность.\r\nНовым председателем обладминистрации Зеленский назначил Скальского - 43-летнего заместителя мэра Винницы.\r\nДо назначения заместителем мэра Винницы в 2016 он работал директором коммунального предприятия Винницкого городского совета "Институт развития городов".\r\nКак сообщали Українськi Новини, 27 февраля 2015 года Порошенко назначил винницким губернатором Коровия вместо Анатолия Олийныка.\r\nРанее Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области\r\nТем временем Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить.