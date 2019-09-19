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19 сентября 2019, четверг, 12:49 54
Президент 2019-09-19T12:49:18+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил винницким губернатором Скальского

Зеленский назначил винницким губернатором Скальского

Владислав Скальский Фото: vmr.gov.ua
Владислав Скальский Фото: vmr.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Коровия с должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на нее Владислава Скальского.

Об этом говорится в указах №705 и 706 от 18 сентября, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

Коровий уволен в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, назначившего его на эту должность.

Новым председателем обладминистрации Зеленский назначил Скальского - 43-летнего заместителя мэра Винницы.

До назначения заместителем мэра Винницы в 2016 он работал директором коммунального предприятия Винницкого городского совета "Институт развития городов".

Как сообщали Українськi Новини, 27 февраля 2015 года Порошенко назначил винницким губернатором Коровия вместо Анатолия Олийныка.

Ранее Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области

Тем временем Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить.

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