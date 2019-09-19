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19 вересня 2019, четвер, 12:43 13
Життя 2019-09-19T14:30:03+03:00
Українські Новини
Заворотнюк може вижити: актриса вийшла з коми і лікарі почали її лікування

Заворотнюк може вижити: актриса вийшла з коми і лікарі почали її лікування

Анастасія Заворотнюк. Фото: Instagram/Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк. Фото: Instagram/Анастасія Заворотнюк

На тлі діагностованої важкої онкології у Анастасії Заворотнюк виникли ускладнення, але зараз актриса перебуває в стабільно важкому стані, а у лікарів намічений план лікування.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-канал Mash.

Згідно йому, в першу чергу лікарі застосують антибактеріальну терапію, а також терапію, спрямовану на корекцію набряку мозку. Крім того, артеріальний тиск підтримується за допомогою спеціальних препаратів. Таким чином, художник проводять інфузійну терапію.

Раніше піар-директор Анастасії Заворотнюк Марина Потапова повідомила близьким друзям артистки, що та вийшла з коми і пішла на поправку.

"Марина написала нам, що у актриси з'явилися шанси на одужання, причому, шанси немаленькі. Додала, що стан Анастасії помітно покращився, вона вийшла з коми. Лікарі оголили, що можливо, Настя викарабкається. Вся родина молиться за неї, щоб сталося диво", - повідомляє подруга Заворотнюк в інтерв'ю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Заворотнюк розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія через апарату штучної вентиляції легенів та лікарі відмовлялися продовжувати лікування.

Також нейрохірург повідомляв, що перемогти пухлина актриси неможливо.

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