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19 вересня 2019, четвер, 10:20 15
Економіка 2019-09-19T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії

Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії

Електроенергія Фото: Бізнес Цензор
Електроенергія Фото: Бізнес Цензор

Верховна Рада дозволила імпортувати електричну енергію з Білорусі та Росії.

За прийняття законопроекту №1084 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" за основу і в цілому проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

В ході засідання була внесена правка №8, яка виключає з закону "Про ринок електричної енергії" частина 8 статті 67 "Весь обсяг електричної енергії, яка імпортується з країн, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, продається виключно на ринку "на добу вперед" та балансуючому ринку".

Таким чином, Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами.

Ця правка була внесена головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом і за прийняття цієї поправки проголосували 239 депутатів при мінімально необхідних 226.

"Ця правка не встановлює дискримінаційні умови, а вона знімає їх. Тому що у нас на сьогоднішній день з усіх країн може йти імпорт електроенергії чи на ринок "на добу вперед", або за прямими договорами. Те, що було прописано раніше в законі, я думаю, це лобісти прописали не дарма, для країн, зокрема, для Білорусі, стоять обмеження, можна імпортувати тільки на ринок "на добу вперед". Якщо ми дозволимо і знімемо це обмеження, щоб були прямі двосторонні договори, це означає, що на ринку покращиться конкуренція", - сказав у ході засідання Ради Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) заявляє про необхідність підвищення ціни на електричну енергію для населення.

Кабмін змінив модель покладання спецобязательств на суб'єктів ринку електроенергії.

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