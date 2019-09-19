Суд скасував домашній арешт Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.\r\nПро це Українським Новинам сказав адвокат Єфремова Олександр Мельников.\r\nВін зазначив, що 18 вересня суд розглянув питання продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або заміни його.\r\nМельников підкреслив, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.\r\n"Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання...Це найм'якший запобіжний захід, м'якше не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду", - повідомив адвокат.\r\nЗа його словами, з Єфремова знято забов"язання носити електронний браслет стеження.\r\nВ то й же час, залишається забов"язання здати закордонні паспорти.\r\nАдвокат сказав, що процес проти екс-голови фракції ПР незабаром перейде на стадію вивчення матеріалів захисту.\r\nМельников впевнений, що його клієнт буде виправданий судом у зв'язку з відсутніст"ю доказів провини.\r\nЗахист Єфремова заявив, що вже займається питання притягненням до кримінальної відповідальності осіб, причетних до кримінального переслідування екс-депутата Ради.\r\nАдвокат також допускає, що Єфремов подасть позов про відшкодування морального і матеріального збитку в зв"язку з утриманням його під вартою понад 3 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 10 вересня Президент Володимир Зеленський призначив адвоката Єфремова Андрія Смирнова заступником голови Офісу Президента.\r\n22 липня Київський апеляційний суд відпустив з-під варти Єфремова і відправив його під домашній арешт з носіння електронного браслета.\r\n16 січня 2017 року Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Єфремова, обвинуваченого в сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, пособництві захопленню управління Служби безпеки України і створення самопроголошеної "Луганської народної республіки".\r\nВін був затриманий у Києві 30 липня 2016 року.