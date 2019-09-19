Суд скасував домашній арешт Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це Українським Новинам сказав адвокат Єфремова Олександр Мельников.

Він зазначив, що 18 вересня суд розглянув питання продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або заміни його.

Мельников підкреслив, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

"Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання...Це найм'якший запобіжний захід, м'якше не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду", - повідомив адвокат.

За його словами, з Єфремова знято забов"язання носити електронний браслет стеження.

В то й же час, залишається забов"язання здати закордонні паспорти.

Адвокат сказав, що процес проти екс-голови фракції ПР незабаром перейде на стадію вивчення матеріалів захисту.

Мельников впевнений, що його клієнт буде виправданий судом у зв'язку з відсутніст"ю доказів провини.

Захист Єфремова заявив, що вже займається питання притягненням до кримінальної відповідальності осіб, причетних до кримінального переслідування екс-депутата Ради.

Адвокат також допускає, що Єфремов подасть позов про відшкодування морального і матеріального збитку в зв"язку з утриманням його під вартою понад 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня Президент Володимир Зеленський призначив адвоката Єфремова Андрія Смирнова заступником голови Офісу Президента.

22 липня Київський апеляційний суд відпустив з-під варти Єфремова і відправив його під домашній арешт з носіння електронного браслета.

16 січня 2017 року Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Єфремова, обвинуваченого в сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, пособництві захопленню управління Служби безпеки України і створення самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Він був затриманий у Києві 30 липня 2016 року.