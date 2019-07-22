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22 июля 2019, понедельник, 18:00 150
Судебная власть 2019-07-22T18:00:05+03:00
Українські Новини
Суд отпустил Ефремова из-под стражи

Суд отпустил Ефремова из-под стражи

Ефремов Александр. Фото: сайт ОБ
Ефремов Александр. Фото: сайт ОБ

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сказала председательствующая в коллегии судья Татьяна Тютюн, передают Українськi Новини.

Она отметила, коллегия частично удовлетворила апелляцию защиты подсудимого и отменила решение Старобельского районного суда Луганской области от 18 июня текущего года о продлениии его содержания под стражей.

Апелляционный суд постановил отправить Ефремова под круглосуточный домашний арест в квартире сына в Киеве до 20 сентября включительно, обязал его сдать загранпаспорта и прибывать в суд.

Как отметили адвокаты Ефремова, проходящий в Старобельском райсуде Луганской области процесс против экс-главы фракции ПР находится на стадии изучения материалов защиты и допроса свидетелей защиты.

Адвокаты уверяют, что прошедшие допросы около 100 свидетелей обвинения не подтвердили вину Ефремова.

Кроме того, защитники указывают на нарушения процессуального законодательства при задержании и аресте Ефремова в 2016 году.

Также адвокаты сообщили о неудовлеторительном состоянии здоровья обвиняемого, в частности, о проблемах с сердцем.

Рассмотрение апелляции на продлении ареста обвиняемых, дела против которых рассматриваются по сути, стало возможным в связи вынесением Конституционным Судом решений о неконституционности такой нормы от 13 июня  и неконституционности безальтернативного содержания под стражей для подозреваемых в госизмене и терроризме от 25 июня.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Игорь Луценко сообщил о том, что СБУ сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

Ранее суд продлил арест экс-депутата Ефремова.

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