подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 20:15 49
Президент 2019-09-10T20:27:31+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил известного адвоката Смирнова заместителем главы Офиса Президента

Зеленский назначил известного адвоката Смирнова заместителем главы Офиса Президента

Андрей Смирнов. Фото: facebook.com/andriysmyrnov
Андрей Смирнов. Фото: facebook.com/andriysmyrnov

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса Президента.

Об этом говорится в указах Президента №675 и №676 от 10 сентября, передают Українськi Новини.

"Назначить Смирнова Андрея Александровича заместителем Главы Офиса Президента Украины", - сказано в указе №675.

До этого Андрей Смирнов работал адвокатом, был депутатом Днепропетровского областного совета. Кроме того, он занимался делами бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, директора "Запорожского титано-магниевого комбината" Владимира Сивака, также был адвокатом бывшего министра юстиции Елены Лукаш.

Согласно указу №676 Игорь Жовква также назначен заместителем главы Офиса Президента.

Игорь Жовква - дипломат. Возглавлял в Администрации Президента главный департамент внешней политики и европейской интеграции с 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее адвокат Андрей Смирнов заяивл, что ключевой причиной провала судебной реформы является экс-президент Петр Порошенко, отсюда и соответствующие результаты соцопросов.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента - выше, чем у Владимира Зеленского. Зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны. Самые низки зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко и у первого зама Сергея Трофимова.

Больше новостей о: Андрей Смирнов Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис президента Игорь Жовква

Архив
Новости
Зеленский назначил известного адвоката Смирнова заместителем главы Офиса Президента 20:15
Громадське ТВ осудило призывы избивать журналистов своего скандального сотрудника Кутепова 19:55
Если парламент провалит импичмент, то председатель Рады должен принести извинения Президенту, - проект закона 19:42
Рада хочет ликвидировать надбавки за госслужбу и ввести ее контрактную форму 19:32
В Раде 9 созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства, - СМИ 19:29
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok