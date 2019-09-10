Зеленский назначил известного адвоката Смирнова заместителем главы Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса Президента.

Об этом говорится в указах Президента №675 и №676 от 10 сентября, передают Українськi Новини.

"Назначить Смирнова Андрея Александровича заместителем Главы Офиса Президента Украины", - сказано в указе №675.

До этого Андрей Смирнов работал адвокатом, был депутатом Днепропетровского областного совета. Кроме того, он занимался делами бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, директора "Запорожского титано-магниевого комбината" Владимира Сивака, также был адвокатом бывшего министра юстиции Елены Лукаш.

Согласно указу №676 Игорь Жовква также назначен заместителем главы Офиса Президента.

Игорь Жовква - дипломат. Возглавлял в Администрации Президента главный департамент внешней политики и европейской интеграции с 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее адвокат Андрей Смирнов заяивл, что ключевой причиной провала судебной реформы является экс-президент Петр Порошенко, отсюда и соответствующие результаты соцопросов.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента - выше, чем у Владимира Зеленского. Зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны. Самые низки зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко и у первого зама Сергея Трофимова.