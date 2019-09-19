Помер масажист, який звинуватив Кевіна Спейсі в секс-домаганнях у резиденції Малібу

Помер масажист з Малібу, який звинуватив американського актора Кевіна Спейсі в сексуальніх домаганнях восени 2016 року, повідомляє The Hollywood Reporter.

Масажист проходив у справі анонімно під кодовим псевдонімом "Джон Доу". Він стверджував, що зазнав сексуального нападу Кевіна Спейсі, згідно з повідомленням, представленому в суді адвокатами актора.

"Джон Доу" подав претензії у вересні 2018 року, стверджуючи, що Спейсі примусив його схопити його статеві органи під час масажу в приватній резиденції в Малібу. У травні федеральний суддя в Каліфорнії зрушив справу з місця, незважаючи на заперечення адвоката Спейсі про те, що особа позивача має бути захищена.

Через місяць після того, як сторони прийшли до плану провадження справи за позовом, згідно з яким суд повинен був тривати від 7 до 11 днів, масажист помер.

Деталі його смерті та вік невідомі.

Як повідомляли Українські Новини, в липні з Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях, тому що потерпілий відмовився давати свідчення. Раніше поліція США повідомила про відео, на якому Кевін Спейсі мацає 18-річного водія.

Тим часом Кевін Спейсі зробив першу заява після звинувачень у домаганнях.