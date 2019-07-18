Потерпевший отказался давать показания: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

С американского актера Кевина Спейси, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, были сняты обвинения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Так, сообщается, что решение было принято в связи с "недоступностью свидетеля, подавшего жалобу".

Отмечается, что около недели назад потерпевший по делу Спейси Уильям Литтл воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Он отказался давать показания о пропаже мобильного телефона, с которого слал сообщения и видео своей девушке во время встречи со Спейси. Защита актера утверждала, что молодой человек мог удалить с телефона данные, которые могли бы подтвердить невиновность Спейси.

Как сообщали Українські Новини, полиция США сообщила о видео, на котором Кевин Спейси щупает 18-летнего водителя.

Ранее Кевин Спейси сделал первое заявление после обвинений в домогательствах.