Звезда сериала "Карточный домик" и американский актер Кевин Спейси выступил с первым публичным обращением после обвинения в домагательствах к несовершеннолетним и коллегам по сериалу.

Соответствующее видео "Let Me Be Frank" ("Позволь мне быть откровенным") Спейси опубликовал на собственном YouTube-канале.

В видео актер предстал в роли Френка Андервуда (главного героя "Карточного домика" на протяжении 5 сезонов), где, в привычной герою манере, ведет монолог.

Похожие лирические отступления, где Андервуд обращается к зрителям, разъясняя свои поступки, были присущи герою Спейси в сериале.

Заявления, прозвучавшие в видео, указывают на собственное видео Кевином Спейси обвинений в свой адрес, но конкретных ответов в них не звучит.

"Вы мне доверяли, даже если вы знали, что вы не должны. Следовательно, мы не закончили, неважно, кто что говорит, и я знаю, что вы хотите назад", - говорит Спейси в записи.

Также актер предположил, что многие ждут от него признания в содеянном и прокомментировал такие ожидания.

"Конечно, некоторые верили и все ждали, затаив дыхание, чтобы услышать, что я все же признаюсь, они просто умирают, чтобы я объявил, что все сказанное правда, и я получил то, что я заслужил. Если бы все было так просто?" - спрашивает актер.

Также он посоветовал не спешить с суждениями.

"Но не могли бы вы не спешить с суждения без фактов?" - добавил Спейси.

Вероятно, заявление не было одобрено кинокомпанией Netflix, которая расторгла контракт с актером после обвинений, поскольку видео было опубликовано на личном канале актера.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2017 года съемочная группа "Карточного домика" обвинила Спейси в домогательствах. В сентябре 2018 года со Спейси сняли обвинения в домогательствах.

Тем временем вышел 6 сезон "Карточного домика" без Кевина Спейси, его героя Френка Андервуда убили.