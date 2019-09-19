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19 вересня 2019, четвер, 08:39 26
Суспільство 2019-09-19T09:30:02+03:00
Українські Новини
Це було щиро: Сенцов прокоментував дії Савченко

Це було щиро: Сенцов прокоментував дії Савченко

Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що вважає щирими дії екс-депутатки Верховної Ради Надії Савченко, але підкреслює, що вони були неправильними.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Громадському", передають Українські Новини.

"Те, що вона робила, це було щиро. Інша справа, що дії неправильні. Всі сподівалися, що вона щось зробить корисне і велике для України, я, в тому числі, на це сподівався. Але в неї не вийшло. Що поробиш?", - заявив Сенцов.

Режисер додав, що сам ще не визначився, чи йти в політику і "життя покаже". За його словами, політики поки йому нічого не пропонували і на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), який він відкрив замість Президента Володимира Зеленського і виступив з промовою, з представниками влади він не спілкувався.

Як повідомляли Українські Новини, колишній генпрокурор Юрій Луценко назвав Савченко інструментом у руках російських спецслужб. 30 липня 2018 року ГПУ і СБУ завершили розслідування кримінального провадження щодо Савченко і Рубана за підозрою в тероризмі.

Тим часом Сенцов заявив, що питання його участі в політиці - відкрите.

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