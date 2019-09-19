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19 вересня 2019, четвер, 07:10 19
Економіка 2019-09-19T09:45:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" може перейти під управління Вітренка

"Нафтогаз" може перейти під управління Вітренка

Юрій Вітренко. Фото: EADaily
Юрій Вітренко. Фото: EADaily

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко планує очолити "Фонд національного добробуту" у разі його створення.

Про це журналісту Українських Новин Юрію Дощатову повідомили джерела.

Він повідомив, що після анбандлинга "Нафтогазу" компанія може перейти в структуру "Фонду національного багатства (добробуту)". Ідею створення такого фонду агентству підтвердили кілька джерел.

Також джерело додало, що "Фонд національного добробуту" за задумом зосередить у своєму управлінні всі держкомпанії, які не підлягають приватизації і не є інфраструктурні операторами, в тому числі, мова йде про "Нафтогаз", "Укроборонпром", частини "Укрзалізниці" та інших великих компаніях.

"За останньою інформацією очолити ФНБ планує нині виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, який раніше був головним комерційним директором "Нафтогазу". Вітренко вже не претендує на посаду голови Фонду держмайна - претендентом на це місце є один з топ-менеджерів "Укрпошти", - повідомило джерело.

Як повідомляли Українські Новини, нова модель проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" передбачає передачу ТОВ "Оператора ГТС України" Магістральним газопроводам України (МГУ).

18 вересня Кабінет Міністрів затвердив модель проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
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