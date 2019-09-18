"Нефтегаз" должен передать "Оператора ГТС" по новой модели анбандлинга, - источники

Новая модель проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" предусматривает передачу ООО "Оператора ГТС Украины" Магистральным газопроводам Украины (МГУ).

Об этом журналисту Українських Новин Юрию Дощатову сообщили источники, знакомые с процессом утверждения модели анбандлинга.

Отмечается, что новой моделью анбандлинга предусматривается передача Фондом государственного имущества (ФГИ) газотранспортной системы (ГТС) в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нефтегазом".

Также до 1 ноября на работу в компанию должен перейти и обслуживающий ГТС персонал.

В свою очередь "Оператор ГТС" должен подать документы на сертификацию Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и следом сертификацию должно подтвердить Европейское энергетическое сообщество.

Таким образом, "Оператор ГТС" получает право коммерческого использования ГТС и становится ее оператором и стороной, которая подписывает транзитный контракт от Украины с "Газпромом".

При этом, чтобы обеспечить реальное отделение согласно европейским правилам и независимо от "Нефтегаза", управлять компанией должна отдельная структура.

Отмечается, что для этого в модель вводятся "Магистральные газопроводы Украины" и эта компания будет заведена под управление Министерства финансов.

Также "Магистральные газопроводы" должны будут выкупить ООО "Оператор ГТС Украины" у "Нефтегаза", однако так, чтоб, с одной стороны сократить вероятность влияния руководства НАК на оператора, с другой - сохранить экономический интерес от транзита для "Нефтегаза".

Сообщается, что был выбран вариант выкупа с рассрочкой на 15 лет, при этом ежегодные платежи за "Оператора ГТС" будут зависеть от объемов транзита.

То есть, финансовый интерес "Нефтегаза" сохраняется - чем больше транзит, тем быстрее компания будет выкуплена и таким образом, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа (10 лет), с объемом транзита минимум 60 млрд кубов в год на европейских условиях (с бронированием мощностей для транзита), то "Нефтегаз" может отозвать иск из арбитража к Газпрому на 12 млрд долларов.

При этом ранее рассматривался вариант присоединения "Оператора ГТС" к национальной энергетической компании "Укрэнерго", однако этот вариант не был поддержан министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

Как сообщали Українські Новини, ранее энергосообщество советовало властям передать управление ГТС "Магистральным газопроводам" до 1 сентября.

Еще в декабре 2018 года Копач призывал "Нефтегаз Украины" подписать договор по передаче акций ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) до конца первого квартала 2019 года, чтобы не был сорван процесс подготовки нового транзитного контракта с компанией "Газпром" (Россия).

В июле секретариат Энергетического сообщества заявлял, что ответственность за анбандлинг "Нефтегаза" должен взять на себя Кабинет Министров, а не наблюдательные советы "Нефтегаза" и МГУ.