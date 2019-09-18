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18 вересня 2019, середа, 21:58 10
Суспільство 2019-09-18T23:45:01+03:00
Українські Новини
Чоловікові, що погрожував підірвати міст Метро, буде надана психологічна допомога, - МВС

Чоловікові, що погрожував підірвати міст Метро, буде надана психологічна допомога, - МВС

Міст Метро. Скріншот трансляції
Міст Метро. Скріншот трансляції "НАШ"

Чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде надана психологічна допомога. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства внутрішніх справ (МВС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.


Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що після встановлення особи чоловіка на мосту з ним зв'язалися психологи і командир спецпідрозділу КОРД.

"Візуально він був під дією якихось речовин, але більш докладно можна буде сказати тільки після експертизи", - заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

При затриманні чоловік опору не чинив, постраждалих немає. Прес-служба МВС також повідомляє, що затриманому нададуть первинну медичну і психологічну допомогу.

На даний момент на мосту Метро працюють вибухотехніки, які перевіряють, чи не був замінований автомобіль чоловіка.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві закрили 6 станцій метро через чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Люди кілька годин не могли виїхати додому.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

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