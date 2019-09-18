Чоловікові, що погрожував підірвати міст Метро, буде надана психологічна допомога, - МВС

Чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде надана психологічна допомога. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства внутрішніх справ (МВС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що після встановлення особи чоловіка на мосту з ним зв'язалися психологи і командир спецпідрозділу КОРД.



"Візуально він був під дією якихось речовин, але більш докладно можна буде сказати тільки після експертизи", - заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.



При затриманні чоловік опору не чинив, постраждалих немає. Прес-служба МВС також повідомляє, що затриманому нададуть первинну медичну і психологічну допомогу.



На даний момент на мосту Метро працюють вибухотехніки, які перевіряють, чи не був замінований автомобіль чоловіка.



Як повідомляли Українські Новини, у Києві закрили 6 станцій метро через чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Люди кілька годин не могли виїхати додому.



Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.