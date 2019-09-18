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18 вересня 2019, середа, 19:12 41
Події 2019-09-18T21:30:03+03:00
Українські Новини
Чоловік, який погрожує підірвати міст Метро, служить у військовій частині в Броварах

Чоловік, який погрожує підірвати міст Метро, служить у військовій частині в Броварах

Олексій Белько. Фото: facebook.com/kievtypical
Олексій Белько. Фото: facebook.com/kievtypical

Особу чоловіка, який відкрив стрілянину на мосту Метро в Києві і погрожує підірвати, встановлено.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

За повідомленням ЗМІ, його ім'я чоловіка Олексій Белько. Повідомляється, що на міст Белько приїхав на автомобілі Opel №AA8253XK, яким частково і заблокував рух по мосту.

Як повідомляє theБабель, 42-річний Олексій Белько уродженець Фороса, який знаходиться в анексованому Росією Криму. Джерела в правоохоронних органах розповіли, що в червні цього року він добровільно здав до Деснянського райуправління поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 патронів. За його словами, він знайшов "в сейфі в селі на Чернігівщині".

Чоловік обв'язаний українським прапором, у нього довге волосся з хвостом, зріст 180 см

За інформацією "Страни", Белько сержант-контрактник і числиться начальником радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах.

У червні 2019 року він був підсудним у справі про самовільне відлучення з військової частини. Внасілок чого отримав кілька днів гауптвахти, причому два рази. Інформація про це розміщена в Єдиному реєстрі.

Також відомо, що в кінці серпня Белька намагалися виселити з квартири.

До військової частини, де служить Белько, базується 99-й окремий батальйон управління і забезпечення спецназу - Сил спеціальних операцій.

Як повідомляли Українські Новини, шість станцій метро в Києві закрили через загрози вибуху мосту. Фахівці проводять перевірку від станції "Дніпро" до станції "Лісова".

Також було оприлюднено відео з дрона поліцейських спецоперації на мосту Метро.

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