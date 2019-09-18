Оприлюднено відео з дрона поліцейських спецоперації на мосту Метро

З'явилося відео з дрона поліцейських зі спецоперації на мосту Метро в Києві, де чоловік відкрив стрілянину і погрожує підірвати.

Відео опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

За словами свідків, поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв.

Повідомляється, що на міст чоловік приїхав на автомобілі Opel №AA8253XK, яким частково і заблокував рух по мосту.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 18 вересня в Києві невідомий чоловік, який їхав на автомобілі, різко зупинився на мосту Метро, тим самим перекривши рух. Згідно з даними Google утворилися затори з обох боків мосту Метро, а також у бік станції метро "Лісова".

Після чого поліція заявляє, що невідомий відкрив стрілянину і погрожує підірвати міст Метро в Києві, у зв'язку з чим розпочато спецоперацію. Правоохоронці ввели в столиці спеціальний оперативний план.Рух автомобілів і потягів на мосту перекрито.

Також шість станцій метро в Києві закрили через загрозу вибуху мосту. Фахівці проводять перевірку від станції "Дніпро" до станції "Лісова".