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18 вересня 2019, середа, 17:34 11
Події 2019-09-18T19:00:03+03:00
Українські Новини
Під Одесою відпочиваючі ледве врятувалися від зсуву

Під Одесою відпочиваючі ледве врятувалися від зсуву

На узбережжі Чорного моря в районі курортного села Санжейка під Одесою обвалилася частина схилу, і кілька тонн землі мало не накрили всюдихід з пасажирами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передають Українські Новини.

Момент обвалу зняли на камеру відпочиваючі, які каталися на баггі по пляжу вздовж моря. Земля звалилася в парі метрів від туристів, коли ті произжали момо схилів. Дивом ніхто не постраждав.

Такі зсуви в Одеській області не рідкість, і місцеві заздалегідь попереджають приїжджих про те, що таке може статися в будь-який момент. Але найчастіше туристи нехтують застереженнями і відпочивають на пляжі прямо під схилами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одесі зсув зійшов зі схилу на пляжі і відпочиваючих засипало землею.

Також в Сарнинском районі Рівненської області на території піщаного кар'єру стався зсув в результаті чого засипало двох дітей, в Колумбії з-за обвалу загинуло 19 осіб, а в Перу зсув накрив 15 осіб під час святкування церемонії одруження.

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