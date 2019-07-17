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17 июля 2019, среда, 20:57 482
Происшествия 2019-07-17T21:04:46+03:00
Українські Новини
В Ровенской области на карьере произошел оползень: засыпало двоих детей

В Ровенской области на карьере произошел оползень: засыпало двоих детей

Оползень в карьере в селе Ясногорка. Фото: ГосЧС
Оползень в карьере в селе Ясногорка. Фото: ГосЧС

В Сарнинском районе Ровенской области на территории песчаного карьера произошел сдвиг в результате чего засыпало двух детей, один ребенок умер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 июля в 16 час. 22 мин. В ГосЧС поступила информация о том, что вблизи с. Ясногорка Сарнинского района на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего было засыпано двоих детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу", - говорится в нем.

По состоянию на 19:05 в песчаном карьере на месте оползня работниками ГосЧС найден мертвым Максима Палько.

К поискам были привлечены местное население и подразделение ГосЧС в составе 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Оползень в карьере в селе Ясногорка. Фото: ГосЧСОползень в карьере в селе Ясногорка. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, 14 июля, между центральным пляжем Одессы и пансионатом сошел оползень со склона прямо на побережья.

2 января во Львове во время проведения ремонтных работ также произошел оползень.

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