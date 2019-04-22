В Колумбии произошел оползень, погибли 19 человек

На юго-западе Колумбии в результате оползня, который произошел в воскресенье, 21 апреля, погибли 19 человек. Об этом сообщает El Universal.

Трое людей ранены. Еще 14 считаются пропавшими без вести. Колумбийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий поинформировало, что причиной оползня стали сильные дожди.

Группы спасателей в настоящее время продолжают поиски других возможных потерпевших. Также в район бедствия отправился президент страны Иван Дуке Маркес. Он объявил о помощи пострадавшим.

Наряду со спасателями, десятки людей в течение дня помогали экскаваторам разгребать завалы и дрессировали собак на поиски семей и друзей, которые оказались под лавиной земли.

Напомним, что в Индонезии оползень на шахте золотоискателей заблокировал 60 человек.

В Перу 15 человек погибли от оползня во время свадебных танцев.