Бібліотека Конгресу США підтримала акцію KyivNotKiev

У бібліотеці Конгресу США замість "Kiev" тепер будуть писати "Kyiv". Про це повідомляє Посольство України в США в Facebook.

Одна з найбільших бібліотек Сполучених Штатів продовжила кампанію правильного написання столиці України в англійській транслітерації. Заклад послідував прикладу Ради США з географічних назв, яка розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого і одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv в міжнародній базі.

Також зазначається, що правильно писати "Київ" по-англійськи у своїх матеріалах почали ряд міжнародних засобів масової інформації, в тому числі й американських.

Як повідомляли Українські новини, Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почали онлайн кампанію #CorrectUA, метою якої стало коректне використання назви Київ (#KyivNotKiev). Проте в авіакомпанії МАУ відмовилися міняти назву столиці і продовжують використовувати російський варіант, щоб не "плутати" іноземців.