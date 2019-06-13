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13 июня 2019, четверг, 13:00 316
Политика 2019-06-13T13:00:05+03:00
Українські Новини
Теперь Kyiv: США поменяли официальное название столицы Украины

Теперь Kyiv: США поменяли официальное название столицы Украины

Киев. Фото: ti-ukraine.org
Киев. Фото: ti-ukraine.org

Совет США по географическим названиям принял решение заменить официальное название столицы Украины Kiev на Kyiv.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе", - говорится в нем.

Согласно сообщению, соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

Отмечается, что данное решение позволит исправить официальное название столицы Украины и на международных рейсах, и в иностранных аэропортах во всем мире, так как международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA) ссылаются на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

Как сообщали Українські Новини, в авиакомпании МАУ отказались менять название столицы с "Kiev" на украинское "Kyiv".

Ранее украинцы объяснили Маску, как правильно на английском пишется "Киев".

С октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

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